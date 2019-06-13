Из Украины теперь можно доехать на поезде в Болгарию за 100 евро

С июня из столицы Украины в Болгарию начал курсировать беспересадочный купейный вагон, стоимость проезда которым составляет примерно 100 евро, а время в пути — 38 часов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск — Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии», — говорится в сообщении.
Время в пути — 38 часов, примерно столько же, как и автобусом, отметили в компании. Стоимость проезда — около 100 евро.
Поезд в Болгарию будет курсировать так: 10, 15, 22, 27 июня; 4, 9, 16, 21, 28 июля; 2, 9, 14, 21, 26 августа; 2 и 7 сентября. В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня; 6, 11, 18, 23, 30 июля; 4, 11, 16, 23, 28 августа; 4 и 9 сентября.
Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.
Кроме киевлян, железнодорожное сообщение с Болгарией получили также жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться, отметили в «Укрзализныце».
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