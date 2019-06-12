Как выборы повлияли на банковские депозиты

Выборы президента Украины и политическая неопределенность не спровоцировали отток депозитов из банков. Напротив, объем денег физических лиц во всех украинских банках в январе-мае вырос на 10,5 млрд. грн до 519 млрд грн.

Наилучшую динамику роста объема депозитов физических лиц показали банки иностранных банковских групп: за четыре месяца 2019 прирост денег населения в этой группе составил 5% — до 121 млрд грн. Всего физические лица хранят в 21 иностранном банке, работающем в Украине, 23% всех денег населения в банках.

Лидером роста среди иностранных банков стал УкрСибБанк: прирост на 14% до 16,8 млрд. грн. «Райффайзен Банк Аваль» увеличил объем средств населения на 9% до 25,4 млрд. грн. Альфа-Банк, принадлежащий Михаилу Фридману — российскому бизнесмену, проживающему в Лондоне, нарастил сбережения физлиц на 6% до 33,4 млрд. грн. ОТП Банк в категории «деньги населения» вырос на 5% до 11, 9 млрд., а Креди Агриколь Банк — на 4% до 7 млрд грн.

В то же время население продолжает забирать средства из российских банков. Так Проминвестбанк просел на 42% до 1,8 млрд. грн, а Сбербанк — на 11% до 5 млрд грн.

В то же время, 62% денег физических лиц хранятся в государственных банках: ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке. При этом динамика прироста депозитов населения в январе-апреле 2019 году в группе государственных банков была самой низкой: рост на 1% — до 321 млрд грн.

Статистику испортил ПриватБанк. На фоне новостей о решении судов в пользу бывших акционеров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, население вынесло из Приватбанка 2,7 мдрд. грн вкладов (или 2% от всех средств физических лиц в банке). Сыграли роль и комментарии олигарха Коломойского о планах получить $2 млрд компенсации от государства за национализацию Приватбанка.

Сбербанк, имеющий 100% государственную гарантию возврата сбережений населения в случае банкротства, продемонстрировал прирост депозитов на 3%. В начале мая в банке находилось 98 млрд грн физических лиц.

Объем средств физлиц в Укрексибанке не изменился (26,3 млрд. грн), а прирост в Укргазбанке составлял 6% до 22,3 млрд. грн.

Банки с украинским частным капиталом увеличили в январе-апреле объем сбережений населения на 4%. Этим банкам население доверяет меньше всего: в 50-ти банках с украинским частным капиталом находится всего 15% средств физических лиц или 76 млрд грн.

Здесь лидером роста стал Универсалбанк Сергея Тигипко. Банк, вместе с бывшими менеджерами ПриватБанка развивает проект Monobank. В январе-мае 2019 Универсалбанк нарастил объем средств физических лиц на 50% до 6,4 млрд. грн.

В то же время, во втором банке Тигипко — ТАСкомбанке — объем сбережений физических лиц почти не изменился: прирост на 2% до 7 млрд грн. Аналогично вырос и ПУМБ Рината Ахметова.

Банк «Пивденный» Юрия Родина увеличил портфель депозитов на 8% до 9,2 млрд. грн. В А-Банке братьев Георгия и Игоря Суркисов количество денег физических лиц выросло на 13%, а в банке «Кредит Днепр» Виктора Пинчука наоборот — уменьшилось на 2%.

В то же время, в Международном инвестиционном банке (МИБ), который принадлежит бывшему главе государства Петру Порошенко, объем средств физических лиц в период проведения президентских выборов уменьшился на 20%, или на 600 млн грн — до 2,3 млрд. грн. МИБ обслуживает окружение и бизнесц Порошенко. Это одна из самых сильных просадок по группе банков с частным капиталом.

Больше только у небольшого банка «Авангард», который принадлежит группе ICU. Он потерял 30% денег физических лиц. Владелец ICU Макар Пасенюк был финансовым советником Порошенко.

Источник