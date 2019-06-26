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В России церковь предложила законодательно запретить аборты

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В России церковь предложила законодательно запретить аборты

Русская православная церковь разработала проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно которому эмбрион признается человеческим существом. Текст проекта опубликован на сайте Московской патриархии.

«С самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо; он является уникальным развивающимся человеческим существом. Уникальная комбинация генов отличает эмбрион от любой клетки организма отца или матери. Эмбрион является человеком и имеет полное право называться таковым», — говорится в тексте.

В проекте отмечается, что новый организм уже не может считаться частью материнского тела, поэтому аборт, не зависимо от того, на каком месяце беременности он выполняется, должен быть приравнен к убийству. «На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, его нельзя отождествить с органом или частью органа материнского организма. В связи с этим можно говорить, что эмбрион принадлежит своим родителям разве что в том смысле, что они ответственны за его развитие и защиту. Таким образом, аборт на любом сроке беременности является убийством человека», — говорится в материалах. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что при угрозе жизни и здоровью матери, совершение аборта не должно рассматриваться как убийство.

Кроме того, предполагается, что врач должен иметь право отказаться от совершения аборта по своим религиозным чувствам. «Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианкой совести. Церковь подчеркивает, что «грех ложится и на душу врача, производящего аборт», — указывается в проекте.

Также в тексте говорится о недопустимости с православной точки зрения использования средств контрацепции, взаимной ответственности родителей за совершение аборта и рассматривается вопрос об использовании пренатальной диагностики для выявления генетических заболеваний.

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«Поскольку в настоящее время возможность лечить генетические болезни на пренатальной стадии существует только гипотетически, нет действительных причин использовать такую диагностику. Совершенствование генных технологий в ближайшие годы может сделать возможной коррекцию генетических характеристик эмбриона на самых ранних стадиях его развития и способствовать устранению генетических заболеваний. Подобное вмешательство будет недопустимо, если наряду с возможностью исцеления от генетического заболевания, оно будет нести риски, сопряженные с гибелью эмбриона. Церковь также считает недопустимым использование методов тестирования с целью выбора будущего потомства с заданными характеристиками, поскольку таковой метод предполагает уничтожение в зародыше детей, не прошедших этот «отбор», — добавляется в проекте.

Россия, аборты, РПЦ
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Среда, 26 июня 2019
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