Порошенко уже стал фигурантом 8 уголовных дел

Государственное бюро расследований (ГБР) в настоящее время расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил директор ГБР Роман Труба.

«Всего таких уголовных производств восемь», — сказал Труба на брифинге в Киеве в среду, отвечая на вопрос о том, сколько уголовных дел расследует ГБР, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Об этом передает Интрефакс-Украина.

При этом Труба никаких подробностей не сообщил.