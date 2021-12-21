В РПЦ назвали количество приходов, которые перешли в ПЦУ

Практически все 12,5 тысячи храмов остались в Украинской православной церкви (УПЦ), ее покинуло менее 1% организаций с момента создания Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью российской газете «Известия», опубликованном во вторник.

«Практически все 12,5 тыс. храмов остались в Украинской православной церкви, предстоятелем которой является блаженнейший митрополит Онуфрий. Менее 1% храмов за прошедшее время покинули Церковь, причем большинство таких ситуаций связано с давлением на людей, с нарушением закона при попустительстве местных властей», — сообщил Легойда газете.

Он отметил, что ситуация вокруг УПЦ остается тревожной «с точки зрения действий националистов и периодических потаканий им со стороны власти на разных уровнях». УПЦ по-прежнему ощущает давление. «Может быть, чуть с меньшей силой просто потому, что в политической повестке господина Порошенко этот вопрос был одним из ключевых, а в повестке дня новой администрации — не таким важным», — заметил он.

Напомним, что в декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии власти был проведен объединительный собор, на котором было объявлено о создании ПЦУ. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ и Украинская православная церковь считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве «канонически ничтожными».