Из Украины будет курсировать паром в Италию

В ходе рабочего визита украинской делегации в Италию обсуждался вопрос запуска парома из морского порта «Черноморск» (Одесская обл.) в итальянский город Бари, сообщила пресс-служба правительственного портала в субботу в Фейсбук.

«Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром!», — сказано в сообщении.

Бари — приморский город в Южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.