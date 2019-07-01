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Трансанатолийский трубопровод готов к поставкам газа в Европу

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Трансанатолийский трубопровод готов к поставкам газа в Европу

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о полной готовности Трансанатолийского трубопровода (ТАНАП) к транспортировке газа в Европу. Об этом говорится в сообщении компании.

«Трансанатолийский трубопровод, являющийся основным сегментом „Южного газового коридора“, с 1 июля приведен в полную готовность к поставкам азербайджанского газа в Европу», — отмечается в сообщении. По данным компании, азербайджанский газ по 1850-километровому трубопроводу, берущему начало в поселке Пософ в турецкой провинции Ардахан, 1 июля достиг турецко-греческой границы.

«После завершения строительства последнего сегмента „Южного газового коридора“ — Трансадриатического трубопровода (ТАП) — природный газ, добываемый в рамках проекта „Шах-Дениз“, начнет транспортироваться в Европу, что приведет к росту доходов страны и внесет существенный вклад в энергобезопасность континента», — подчеркивается в сообщении SOCAR.

«Южный газовый коридор» и ТАНАП — уже реальность. Сегодня ТАНАП полностью готов к поставкам газа в Европу, и мы только ждем завершения работ на газопроводе ТАП«, — сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что при реализации ТАНАП SOCAR вместе с партнерами сэкономила 5 млрд долларов, добившись сокращения общих расходов на 40%.

Тестовая закачка газа в участок газопровода ТАНАП от города Эскишехир до турецко-греческой границы с целью проверки его готовности к транспортировке газа в Европу началась 15 апреля 2019 г.

ТАНАП является составной частью «Южного газового коридора» (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа на европейский континент. ЮГК стоимостью свыше 40 млрд долларов протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Официальное открытие ЮГК состоялось 29 мая 2018 г. в Баку, ТАНАП — в июне того же года. Строительство завершающего сегмента — Трансадриатического трубопровода — пока продолжается.

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Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд куб. м останутся в Турции, а 10 млрд куб. м будут транспортироваться на юг Европы. Болгария в рамках проекта будет закупать 1 млрд куб. м газа в год. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 г. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.

газ, SOCAR, ТАНАП, Трансанатолийский трубопровод
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