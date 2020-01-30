Азербайджанская SOCAR может принять участие в приватизации ОПЗ

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR может принять участие в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

«29 января Одесский припортовый завод посетили руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский и представители нефтяной компании Азербайджана SOCAR... В ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в предстоящей приватизации Одесского припортового завода», — написал Щуриков.

По его словам, гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. Их приятно поразили внешний вид и техническое состояние предприятия.

Заместитель директора завода отметил, что встреча с руководством химического предприятия прошла в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну.