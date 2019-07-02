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В Грузии подсчитали ущерб от сокращения числа российских туристов

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В Грузии подсчитали ущерб от сокращения числа российских туристов

Количество отдыхающих в Грузии россиян в 2019 году сократится на 1 млн человек из-за введенного российскими властями временного запрета на полеты из РФ , что нанесет ущерб экономике республики в размере 2 млрд лари (около $710 млн). Такую оценку высказала во вторник глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

«В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн туристов из РФ. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари. В 2019 году мы ожидали 1,7 млн туристов и 2,5 млрд лари (более $886 млн). Таким образом, по нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов и потеряем до 2 млрд лари», — сказала Квривишвили.

По словам Квривишвили, ее ведомство пытается свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России и ищет новые рынки, в том числе в США и Европе. С этой целью администрация туризма уже запустила рекламные видеоролики о Грузии на ведущих западных телеканалах.

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Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае страну посетили свыше 172 тыс. россиян, таким образом Россия оказалась в том месяце на первом месте по числу туристов в Грузии.

Россия, Грузия, туристы
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