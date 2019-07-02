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Жара в Европе бьет температурные рекорды

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Жара в Европе бьет температурные рекорды

Жаркая погода, установившаяся в конце июня в ряде районов Европы, представляет «большую опасность для здоровья людей, сельского хозяйства и окружающей среды». Жара уже побила несколько тепловых рекордов в Старом Свете. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), проанализировавшая погодные аномалии последних дней.

В опубликованном 1 июля в Женеве пресс-релизе ВМО пояснила, что «пока преждевременно связывать эту волну тепла с изменением климата». Вместе с тем нынешняя ситуация «соответствует климатическим сценариям, которые прогнозируют более частые, затяжные и интенсивные периоды, учитывая, что концентрация парниковых газов ведет к росту глобальных температур».

Среди примечательных новых рекордов европейских стран — зафиксированные 28 июня во французском городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар) 45,9 градусов Цельсия. Это самая высокая температура из когда-либо регистрировавшихся на территории Франции. В общем и целом 13 метеостанций страны зафиксировали превышение предыдущего национального рекорда, составлявшего 44,1 градуса и продержавшегося с августа 2003 года. Установлен также новый среднесуточный температурный рекорд страны — 27,9 градуса. В ряде мест были побиты абсолютные местные рекорды или рекорды июня.

В Германии новый температурный рекорд с 30 июня составляет 39,6 градуса. По данным германской метеослужбы, на 243 метеостанциях были зафиксированы местные максимальные показатели жары, причем на 223 станциях это были значения в 35 градусов и выше.

Австрия пережила самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений, температура была в среднем на 4,5 градуса выше долгосрочных средних значений. В Швейцарии, согласно данным 43 из 85 станций, были побиты рекорды июня, а шесть станций зафиксировали абсолютные местные рекорды. На горнолыжном курорте Давосе на высоте 1594 м столбик термометра поднялся до 29,8 градуса. В Чехии новый национальный рекорд в 38,9 градуса был установлен 26 июня. О рекордах сообщила также Польша.

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На нынешней неделе метеорологи ожидают в центральных районах Европы температуру на 3-6 градусов выше долгосрочных средних значений, а на остальной части Старого Света — на 1-3 градуса выше. В Восточной Европе волны тепла могут сопровождаться засухой. В ВМО напоминают, что нынешняя волна тепла в Европе последовала за «экстремальными тепловыми эпизодами в Австралии, Индии, Пакистане и некоторых районах Ближнего Востока». Ожидаются новые волны тепла нынешним летом в Северном полушарии, прогнозируют эксперты. Ранее ВМО сообщила, что метеорологи пятый год подряд фиксируют рекордно высокие температуры воздуха по всему миру.

Европа, климат, жара
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