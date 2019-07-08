На выборах в Греции победила оппозиция

Партия СИРИЗА, которая поддерживает премьера Алексиса Ципраса, проиграла парламентские выборы в Греции. По результатам подсчета более чем 90% голосов избирателей она заручилась поддержкой 31% граждан.

На первом месте оказалась оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия», которую возглавляет бывший банкир Кирьякос Мицотакис. За нее проголосовали около 40% избирателей. Это означает, что «Новая демократия» получит 158 из 300 мест в парламенте Греции, что обеспечит ей большинство, сообщает New York Times.

Антимигрантская партия «Греческое решение» получит в новом парламенте 10 мест. Помимо них своих депутатов получат коммунисты.

Крупной неудачей закончились выборы для крайнеправой организации «Золотой рассвет». Партия, которая ранее успешно использовала в своей агитации вопрос о нелегальных мигрантах, на этот раз не смогла провести в парламент ни одного депутата.