На выборах в Греции победила оппозиция

Партия СИРИЗА, которая поддерживает премьера Алексиса Ципраса, проиграла парламентские выборы в Греции. По результатам подсчета более чем 90% голосов избирателей она заручилась поддержкой 31% граждан.
На первом месте оказалась оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия», которую возглавляет бывший банкир Кирьякос Мицотакис. За нее проголосовали около 40% избирателей. Это означает, что «Новая демократия» получит 158 из 300 мест в парламенте Греции, что обеспечит ей большинство, сообщает New York Times.
Антимигрантская партия «Греческое решение» получит в новом парламенте 10 мест. Помимо них своих депутатов получат коммунисты.
Крупной неудачей закончились выборы для крайнеправой организации «Золотой рассвет». Партия, которая ранее успешно использовала в своей агитации вопрос о нелегальных мигрантах, на этот раз не смогла провести в парламент ни одного депутата.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016