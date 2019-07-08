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Грузинский телеканал прекратил вещание после матерных высказываний в адрес Путина

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Грузинский телеканал прекратил вещание после матерных высказываний в адрес Путина

Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание. В руководстве объяснили это ситуацией, которая возникла после оскорбительных реплик одного из ведущих в адрес Владимира Путина и его родственников.

В сообщении, опубликованном руководством телекомпании, прекращение вещания объяснили неспособностью МВД Грузии обеспечить безопасность журналистов. Там сообщили, что уже после скандального выступления в программе P.S. были совершены нападения на несколько сотрудников.

Ранее стало известно, что возле здания, в котором находится «Рустави 2», собрались несколько десятков человек, потребовавших закрытия телекомпании и извинений со стороны ее руководства и журналиста Георгия Габуния.

Руководство «Рустави 2» официально извинилось за поведение своего сотрудника. Там сообщили, что считают российского президента «врагом» и выступают против цензуры, однако считают неприемлемым мат в эфире.

Осудили поведения Габуния президент и премьер-министр Грузии. Экс-президент страны Михаил Саакашвили, которого поддерживает «Рустави 2», призвал грузинские издания не превращаться в «истеричные российские СМИ», передавать информацию без эпатажа и в цивилизованной форме.

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Габуния выступил в эфире программы P.S. в вечернем эфире «Рустави 2». В начале программы он говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях.

СМИ, Грузия, Рустави 2
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