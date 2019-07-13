Путин намерен остаться у власти в качестве премьера с расширенными полномочиями

Президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.
В Кремле якобы разрабатывают план по продлению власти Путина, так как согласно Конституции РФ, он не имеет права вновь баллотироваться, и в 2018 году в последний раз стал президентом. Однако передавать власть в Кремле не хотят и начали разрабатывать сценарий, по которому Путин станет премьер-министром с расширенными конституционными полномочиями.
Внести соответствующие изменений в законодательные нормы планируют после парламентских выборов 2021 года. Однако есть опасения, что из-за угасающего рейтинга партии «Единая России», могут возникнуть большие трудности в реализации замысла нынешнего руководства России, отмечает Bloomberg.
Два источника, близких к Кремлю, и высокопоставленный член «Единой России» подтвердили агентству, что потенциально такой сценарий позволит Путину остаться у власти после 2024 года.
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