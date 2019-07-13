Палата представителей ограничила возможности Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей в пятницу одобрила поправку в оборонный бюджет США, целью которой является помешать президенту США начать военные действия против Ирана. Поправка прошла 251 голосом «за», против проголосовали 170 членов палаты представителей, сообщает The Hill.

Поправка предусматривает запрет на финансирование военных действий США против Ирана, пока конгресс не объявит войну или не даст разрешение на законодательном уровне.

«Это напоминание президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке», — приводит издание слова одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна. «Я думаю, что это напоминание ему о том, каковы настроения общественности и что он не должен слишком сильно зависеть от вашингтонского истеблишмента», — добавил конгрессмен.

В палате представителей большинство у Демократической партии, однако часть республиканцев высказали солидарность с демократами. Издание отмечает, что 27 представителей Республиканской партии поддержали данную поправку, семь демократов выступили против нее.