В Москве прошла акция с требованием допуска независимых кандидатов на выборы

В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошел согласованный митинг «За допуск на выборы», организованный Либертарианской партией. Как сообщают российские СМИ, акция была заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов.

По подсчетам «Белого счетчика», на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

У входа на акцию задержали нескольких человек. Журналисты moloko plus сообщили о четырех задержанных, «ОВД-Инфо» также — о задержании зашедшего за ограждение мужчины.

С заявлениями в ходе акции выступили как сами незарегистрированные кандидаты, так и поддерживающие их оппозиционные политики.

Во время своего выступления политик Алексей Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здания московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований. После его поддержали и другие выступавшие.

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму целому ряду оппозиционных политиков. Кандидаты намерены обжаловать это решение: они будут подавать апелляции в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК.

Протестные акции начались в прошлое воскресенье со встречи избирателей с кандидатами в Новопушкинском сквере. Протестующие дошли до здания мэрии Москвы, а потом до Мосгоризбиркома. Кандидаты требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым. Митинг закончился разгоном его участников: были задержаны 38 человек.