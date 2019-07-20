МИД обвинил Венгрию в попытке создать анклав на Закарпатье

Конечной целью политики ирредентизма (воссоединение территорий) премьера Венгрии Виктора Орбана является создание венгерского анклава на территории Украины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок, сообщает «Голос Америки».
«Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм, который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников», — отметил Божок.
По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.
«Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю — Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины», — пояснил дипломат.
«Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно с созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии, и почему противодействуют Словакия и Румыния», — добавил он.
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