Данные экзит-полов: в парламент проходят 5 партий

В Верховную Раду нового созыва проходят 5 политических партий. Об этом свидетельствуют данные опросов избирателей на выходе с избирательных участков.

Национальный экзит-полл, который проводили совместно фонд «Деминициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, показал такие результаты (по состоянию на 18:00):

Слуга народа — 43,9%

ОПЗЖ — 11,5%

Европейская солидарность — 8,9%

Батькивщина — 7,6%

Голос — 6,3%

Сила и честь — 4,4%

Оппозиционный блок — 3,3%

Партия Шария — 3,1%

Радикальная партия Олега Ляшко — 2,8%

Украинская стратегия Гройсмана — 2,2%

Свобода — 2,1%

Гражданская позиция — 0,9%

Партия зеленых — 0,7%

Самопомощь — 0,6%

Аграрная партия — 0,5%

Рух новых сил Саакашвили — 0,4%

Сила людей — 0,3%

Сила права — 0,2%

Социальная справедливость — 0,2%

Независимость — 0,1%

Патриот — 0,1%

Факел — 0,1%

Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность — не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.

Экзит-полл ТСН:

Слуга народа — 44,4%

ОПЗЖ — 12,5%

Европейская солидарность — 8,5%

Батькивщина — 7,7%

Голос — 6,0%

Экзит-полл «112 Украина», который проводился институтом SORA совместно с украинским Центром «Социальный мониторинг»:

Слуга народа — 42,7%

ОПЗЖ — 12,9%

Европейская солидарность — 8,8%

Батькивщина — 8,5%

Голос — 6,5%

Сила и честь — 3,9%

Радикальная партия Ляшко — 3,1%

Опрошены 25000 респондентов, погрешность — не больше 2,4%.

Таким образом партия «Слуга народа» получит в новой Верховной Раде около 125 мест. У «Оппозиционного блока — За жизнь» будет около 35 мест, «Европейской солидарности» — 25, «Батькивщины» — 23 и «Голоса» — 18.