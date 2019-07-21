Данные экзит-полов: в парламент проходят 5 партий

В Верховную Раду нового созыва проходят 5 политических партий. Об этом свидетельствуют данные опросов избирателей на выходе с избирательных участков.
Национальный экзит-полл, который проводили совместно фонд «Деминициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, показал такие результаты (по состоянию на 18:00):
Слуга народа — 43,9%
ОПЗЖ — 11,5%
Европейская солидарность — 8,9%
Батькивщина — 7,6%
Голос — 6,3%
Сила и честь — 4,4%
Оппозиционный блок — 3,3%
Партия Шария — 3,1%
Радикальная партия Олега Ляшко — 2,8%
Украинская стратегия Гройсмана — 2,2%
Свобода — 2,1%
Гражданская позиция — 0,9%
Партия зеленых — 0,7%
Самопомощь — 0,6%
Аграрная партия — 0,5%
Рух новых сил Саакашвили — 0,4%
Сила людей — 0,3%
Сила права — 0,2%
Социальная справедливость — 0,2%
Независимость — 0,1%
Патриот — 0,1%
Факел — 0,1%
Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность — не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.
Экзит-полл ТСН:
Слуга народа — 44,4%
ОПЗЖ — 12,5%
Европейская солидарность — 8,5%
Батькивщина — 7,7%
Голос — 6,0%
Экзит-полл «112 Украина», который проводился институтом SORA совместно с украинским Центром «Социальный мониторинг»:
Слуга народа — 42,7%
ОПЗЖ — 12,9%
Европейская солидарность — 8,8%
Батькивщина — 8,5%
Голос — 6,5%
Сила и честь — 3,9%
Радикальная партия Ляшко — 3,1%
Опрошены 25000 респондентов, погрешность — не больше 2,4%.
Таким образом партия «Слуга народа» получит в новой Верховной Раде около 125 мест. У «Оппозиционного блока — За жизнь» будет около 35 мест, «Европейской солидарности» — 25, «Батькивщины» — 23 и «Голоса» — 18.
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