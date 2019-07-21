Зеленский поддерживает идею объединить три министерства

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители Зе!команде.

«Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши», — сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии в Киеве.

Также он анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.

«Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда», — сказал Зеленский.