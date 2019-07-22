Довгий победил «слугу народа» в Кировоградской области

Нардеп 8-го созыва, самовыдвиженец Олесь Довгий побеждает на выборах в 102-м округе Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам обработки 61,62% протоколов, Довгого поддерживают 42,60% избирателей, его соперника от «Слуги народа» Артема Петрощука — 25,94%.

Петрощук свое поражение объяснил нехваткой времени.

«Вот и завершен подсчет — результат очевиден, и действующий нардеп остается представителем 102 округа. Думаю, нам просто не хватило времени... В этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу», — написал кандидат от «Слуги народа» в Facebook.

Напомним, что Олесь Довгий был народным депутатом Верховной Рады 8 созыва. Во времена мэрства Леонида Черновецкого в Киеве был секретарем Киевсовета, входил в так называемую «молодую команду», которую много раз обвиняли в дерибане земли и недвижимости в столице.