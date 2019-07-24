НАБУ пришло с обысками в офис «Богдан Моторс» в Киеве

Представители Национального антикоррупционного бюро в среду проводят обыски в офисе «Богдан Моторс» на Рыбальском полуострове в Киеве, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.
«Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка, — сказал он.
Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.
В корпорации «Богдан Моторс» агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании, назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.
Отметим, компания «Богдан Моторс» принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке.
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