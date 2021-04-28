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В «Кузне на Рыбальском» и в «Богдан Моторс» идут обыски в связи с поставками некачественной техники в ВСУ

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В «Кузне на Рыбальском» и в «Богдан Моторс» идут обыски в связи с поставками некачественной техники в ВСУ

Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в ГБР.

"В частности, следственные действия проводятся на ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» и в подразделениях ПАО «АК „Богдан Моторс“. В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате „Гетман Сагайдачный“, закупки малых бронированных артиллерийских катеров „Гюрза-М“, „Кентавр“ и другие», — сказал собеседник агентства «Интерфакс-Украина» источник в ГБР.

По информации источника, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

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Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО «Завод «Кузня на Рыбальском». (ранее — ПАО «Ленинская кузня») — одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

«Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан» (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

ГБР, Богдан - Моторс, Кузня на Рыбальском
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