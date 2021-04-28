В «Кузне на Рыбальском» и в «Богдан Моторс» идут обыски в связи с поставками некачественной техники в ВСУ

Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в ГБР.
"В частности, следственные действия проводятся на ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» и в подразделениях ПАО «АК „Богдан Моторс“. В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате „Гетман Сагайдачный“, закупки малых бронированных артиллерийских катеров „Гюрза-М“, „Кентавр“ и другие», — сказал собеседник агентства «Интерфакс-Украина» источник в ГБР.
По информации источника, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.
Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО «Завод «Кузня на Рыбальском». (ранее — ПАО «Ленинская кузня») — одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.
«Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан» (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).
Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016