Полиция нашла автора видеоролика, в котором фура якобы сбивает Зеленского

Национальная полиция Украины собрала информацию о предполагаемом авторе видеоролика, который был обнародован в период президентской избирательной кампании весной текущего года и в котором тогдашнего кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает грузовой автомобиль.

«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в телеграмм-канале экс-президент Порошенко?... За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора „шедеврального“ видео. Судьба автора будет несладкой — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок», — сообщили в «Команде Зеленского» на странице в Фейсбуке в четверг.

В сообщении отмечается, что уголовное производство открыто по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

В «Команде Зеленского» подчеркнули, что Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время.