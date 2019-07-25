Порошенко все-таки пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

«Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению... несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15 часов, я вынужден был перенести международную встречу... и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации для того, чтобы дискредитировать Украину. У них это точно не получится», — цитирует Порошенко Украинская правда.

Порошенко приехал в тот момент, когда спикер ГБР Анжелика Иванова давала брифинг. На крыльце ведомства она как раз рассказывала, что бывший глава государства не пришел на допрос, и теперь его ждут на 8 августа.

Подойдя ко входу в ГБР, Порошенко остановился и сделал заявление. После этого он вошел в здание.

Ранее глава ГБР Романа Трубы сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузня на Рыбальском».