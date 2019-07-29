Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека убиты в воскресенье при стрельбе на гастрономическом фестивале в городе Гилрой (штат Калифорния), подозреваемый ликвидирован. Об этом заявил на пресс-конференции шеф полиции города Скотт Смити, трансляцию вел телеканал CNN.
По его словам, подозреваемый, предположительно, проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка. «Не менее 15 человек пострадали, — сказал Смити. — Погибли четверо, в том числе подозреваемый».
Смити отметил, что поступала информация о том, что у подозреваемого был сообщник. Власти пока не получили подтверждений этого. Данные о личности подозреваемого не разглашаются.
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