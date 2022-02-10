Калифорния судится с Tesla из-за расовой сегрегации

Власти американского штата Калифорния подали иск против производителя электромобилей Tesla за расовую сегрегацию и дискриминацию на одном из предприятий, сообщает местный телеканал KTVU FOX 2.

Заявление Департамент справедливого трудоустройства и предоставления жилья Калифорнии (DFEH) подал в суд округа Аламида.

«После получения сотен жалоб от работников DFEH обнаружил доказательства того, что завод Tesla во Фримонте представляет собой рабочее место с расовой сегрегацией, где чернокожие рабочие подвергаются оскорблениям на расовой почве и дискриминации при выдаче рабочих заданий, в сфере наказаний за дисциплину на предприятии, оплате и продвижении по службе, что создает неблагоприятную рабочую среду», — говорится в заявлении властей, которое цитирует телеканал.

Полный текст жалобы появится в четверг, отмечает телеканал. Там будет полнее раскрыто, каким образом подвергались дискриминации чернокожие работники предприятия.

В свою очередь, до того, как появились сообщения об иске, Tesla выпустила свое заявление. Компания отметила, что власти Калифорнии намерены подать жалобу о «систематической расовой дискриминации и о притеснениях». Как утверждается, Департамент провел трехлетнее расследование и в течение этого времени «ни разу не высказывал обеспокоенность» о ситуации на рабочем месте.

«В иске в основном говорится, как представляется, о предполагаемых неправомерных действиях производственных партнеров на заводе во Фримонте, которые имели место в период с 2015 по 2019 год», — утверждает Tesla.

Иск компания назвала «необоснованным» и заявила, что выступает против дискриминации. Также автопроизводитель обвинил калифорнийский департамент в том, что он вместо «конструктивного сотрудничества» решил подать жалобу.