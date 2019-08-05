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Кауфман договаривается с новой властью о сохранении своего табачного бизнеса, - Руденко

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Кауфман договаривается с новой властью о сохранении своего табачного бизнеса, - Руденко

Идеолог и создатель Торговой компании «Мегаполис-Украина» (с 2016 года — TEDIS Ukraine) Борис Кауфман намерен сохранить свой мультимиллионный табачный бизнес. В настоящее время он пытается договориться с представителями о взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом со ссылкой на Facebook-страницу украинского журналиста и публициста Сергея Руденко сообщают Украинские Новости.

Торговая компания «Мегаполис-Украина» была создана в 2011 году в интересах тогдашнего президента Януковича и крупнейших международных производителей табачной продукции Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group, British AmericanTobacco. Она была и остается крупнейшим дистрибутором табачных изделий в Украине. Идея «Мегаполиса», реализована Кауфманом, невероятно проста: он предназначен собирать разницу между оптовой стоимостью сигарет, что производятся в стране, и их розничной стоимостью. Такая монополия была выгодна и власти и табачным гигантам, ведь годами позволяла всем им без лишних хлопот зарабатывать сверхприбыли.

С 2011 по 2014 годы схема работала в интересах семьи Януковича, а после Революции достоинства стала приносить сверхприбыли президенту Порошенко и его окружению (в частности генпрокурору Луценко и экс-главе АП Ложкину). И это несмотря на сообщениями некоторых СМИ о том, что «Мегаполис» фактически являлся структурным подразделением одноименной российской группы компаний, которая входила в бизнес-империю приближенного к Путину бизнесмена Игоря Кесаева. В эту же группу входит известный производитель оружия для российских военных, завод имени Дегтярева, который производит стрелковое оружие и ракетные установки, которые РФ активно использует против украинских военных на Донбассе.

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«Изменилась власть в Украине. Но только Кауфман остается неизменным. Ему по-прежнему нужна поддержка власти. И я более, чем убежден: такую поддержку он найдет. Потому что если люди Ахметова возглавляют областные государственные администрации, то что мешает команде Зе сделать Кауфмана активным участником новой-старой украинской экономики. Правда?», — добавляет Руденко.

Борис Кауфман, Мегаполис-Украина, TEDIS Ukraine
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