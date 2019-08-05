У Зеленского работают над проектом онлайн-голосования на выборах

Команда президента Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах.
Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке «Слуги народа» Михаил Федоров.
«У нас уже сейчас есть проект The Vote (голосування — ред. )», - заявил он.
По словам Федорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны.
Система идентификации в этом проекте реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.
Федоров уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.
«Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования», — рассказал советник президента.
Он добавил, что для этого нужно «подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально».
«К президентским точно должны успеть. А опросы — возможность приучить людей все это использовать», — объяснил Федоров.
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