Правоохранители пришли с обысками в Ирпенский горсовет и исполком

Правоохранители проводят обыски в Ирпенском горсовете и исполкоме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
«Сегодня Киево-Святошинской местной прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками полиции проводится санкционированный судом обыск в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительном комитете. Обыск проводится в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.367 УК Украины (служебная халатность)», — сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что ранее следствие получило определение суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета, а именно — решений горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчиков строительства, а также документов, касающихся градостроительных условий и ограничений и тому подобное.
«Однако, должностные лица указанное постановление суда оставили без исполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры постановил определение о разрешении на проведение обыска», — подчеркнули в ведомстве.
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