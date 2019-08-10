В Германии молния ударила в футбольное поле во время игры – пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате удара молнии по время футбольной игры на юго-западе Германии. Об этом сообщило в субботу агентство DPA.

По его данным, инцидент произошел в пятницу вечером на спортивной площадке в городе Розенфельд (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В полиции отметили, что пострадали игроки в возрасте от 19 до 48 лет.

Обошлось без жертв. Один человек на некоторое время потерял сознание.