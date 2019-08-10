В Танзании более 60 человек сгорели, собирая разлившийся бензин

В Танзании в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 60 человек. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Морогоро, расположенного примерно в 200 км от крупного города Дар-эс-Салам на восточном побережье страны, сообщает Deutsche Welle.

После того как бензовоз опрокинулся, несколько десятков людей поспешили к месту аварии, чтобы налить в свои емкости бензин из поврежденной цистерны. Потом внезапно произошел взрыв, причиной которого, предположительно, стала тлеющая сигарета.

В Танзании и многих других африканских странах из-за плохих дорог и некачественного техобслуживания автомобилей часто происходят ДТП. В мае в Нигере в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 58 человек. В июле подобная трагедия произошла в Нигерии и унесла жизни около 50 человек.