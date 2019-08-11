Versace пришлось извиниться за футболки с Китаем без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как в продажу были выпущены футболки с принтом, где была изображена некорректная карта Китая. Заявление компании опубликовано в сервисе микроблогов Weibo.
В сообщении говорится, что из-за ошибки в дизайне некоторые города, имеющие статус специальных административных районов Китая, на карте были неверно указаны как страны. Речь идет о Гонконге и Макао, поясняет газета The Global Times. Изображения футболок с неправильными картами опубликовали пользователи в социальных сетях.
В заявлении Versace говорится, что футболки были изъяты из продажи и уничтожены. «Это халатность нашей компании, и мы приносим лубокие извинения за последствия», — отмечается в нем. Модный дом заверил, что уважает территориальный суверенитет Китая.
Из-за ошибки от сотрудничества с брендом отказалась китайская актриса Ян Ми. «Суверенитет и территориальная целостность Китая священны и неприкосновенны», — приводит газета выдержку из заявления ее представителей.
Versace — не первая компания, которая ошибочно назвала Гонконг страной, отмечает AP. В частности, Китай потребовал от международных авиакомпаний, чтобы на своих сайтах они называли территорию не просто как «Гонконг», а «Гонконг, Китай».
Гонконг и Макао — специальные административные районы КНР, которые ранее были британской и португальской колониями соответственно. В 1984 году премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подписали договор, согласно которому с 1997 года Гонконг переходит в китайскую юрисдикцию. Макао был передан КНР в 1999 году.
За Гонконгом закреплены особые права: в частности, у него есть собственное правительство, высшие законодательный и судебный органы, а также валюта и Конституция. К прерогативе властей Китая относятся вопросы обороны и внешней политики города. В 2047 году действие автономного статуса истекает.
Скандал с Versace произошел на фоне протестов в Гонконге, которые проходят с июня. Митингующие выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые могут позволить отправлять граждан на материковый Китай. Впоследствии власти отложили рассмотрение закона.
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