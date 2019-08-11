Госводагентство обнародовало «ТОП-100» крупнейших предприятий-загрязнителей воды

Госводагентство обнародовало «ТОП-100» крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год.
Этот перечень сформирован на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.
«В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов», — отмечается в сообщении.
Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды и т.п.
Возглавили антирейтинг загрязнителей ПрАО «АК «Киевводоканал», ПрАО «Меткомбинат «Азовсталь», ОАО «Днепровский меткомбинат» (г.Каменское), ОАО «Запорожсталь», КП «Днипроводоканал», ООО ПКФ «НАЙС» (г.Днипро), ГМКП «Львовводоканал», ГКП «Николаевводоканал», филиал ПРУВОКС ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», КП «Черниговводоканал».
Общее количество предприятий, которые сбрасывают загрязненные сточные воды — 539, общий объем сброса загрязненных оборотных (сточных) вод — 952 млн куб. м (из них 918,6 млн куб. м сбрасывают предприятия, вошедшие в рейтинг).
Почти две трети предприятий, вошедших в антирейтинг «ТОП-100» расположены на территории 5 областей: Днепропетровская — 24; Донецкая — 19; Львовская — 7, Харьковская — 7, Луганская — 6.
Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли — 74, промышленности — 18 (из них самые большие — это предприятия черной металлургии — 6).
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