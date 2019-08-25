Украинская сторона приостановила демонтаж фортификаций в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщается на странице операции О’объединенных сил в Facebook.
Как сообщается, утром 25 августа украинские пиротехники приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9 утра не было проведено никаких инженерных работ.
«Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1», — заявили в ведомстве.
Также отмечается, что на участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, которые проводятся с украинской стороны.
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