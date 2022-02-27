Оккупированные Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился за помощью в Красный Крест Украины в связи с ситуацией в населенных пунктах Счастье и Станица Луганская.
«Населённые пункты оккупированы и почти уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет коммуникаций и возможности их восстановить», — написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.
Также Гайдай сообщил, что обратился с призывом о помощи в Красный Крест Украины.
«Обращаюсь в международные гуманитарные организации Красный Крест Украины. Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!», — написал он.
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