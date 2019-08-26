Маркарова остается, - источник

Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе Кабинета министров. Об этом 8 каналу сообщил информированный источник в Офисе Президента. Об этом же ранее рассказывали в «Слуге народа».

Как напоминает издание, в СМИ Оксану Маркаров неоднократно называли «темной лошадкой» среди членов правительства Гройсмана. В официальных источниках не афишируют целый ряд эпизодов ее биографии. Среди них замужество с главой «Сбербанка» времен Ющенко, работа на структуры правительства США, а также руководство бывшим банком братьев Клюевых, которые были близки к Януковичу. Речь идет о «Актив-банке», 100% акций которого Оксана Маркарова вместе с мужем Даниилом Волынцом приобрели в 2012 году. На тот момент это был финансовый центр Андрея и Сергея Клюевых, которые входили в ближайшее окружение бывшего президента Виктора Януковича.

Подробнее читайте в «Странные квартиры нового министра финансов. Как семья Маркаровой связана с распродажей банковских активов».

Также ранее сообщалось, что кроме министра финансов Оксаны Маркаровой, в новом составе КМУ могут остаться министр внутренних дел Арсен Аваков и руководительница МЗ Ульяна Супрун.