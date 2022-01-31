Посол опровергла информацию о трених в отношениях между Украиной и США

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла сообщения о растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

«Никаких трений нет», — сказала Маркарова в интервью телеканалу CBS.

«Мы можем провести некоторые дискуссии, и у нас могут быть разногласия. Но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером, и я бы даже сказала, стратегическим другом», — отметила она.

«С Соединенными Штатами, особенно с другими партнерами и союзниками, у нас могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии», — добавила посол.

По ее словам, отношения между США и Украиной за последний год были на «самом высоком уровне» за последние три десятилетия.

Говоря о том, что Киев «преуменьшает риск» возможного вторжения России, Маркарова заявила: «Мы не преуменьшаем риск. На самом деле мы видим ситуацию таким же образом, и мы видим наращивание, и мы также знаем, на что способна Россия, ... но в то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе паниковать».

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия планирует вторжение в нашу страну. Россия в свою очередь заявляет, что не планирует подобного вторжения.