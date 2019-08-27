Инвестиции в украинскую экономику резко замедлились

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о капитальных инвестициях за первое полугодие квартале 2019 года. Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за полугодие на 12,3%, в то время как в первом квартале наблюдался рост на 17,8%.
Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, как «Временное размещение и организация питания», «Профессиональная, научная и техническая деятельность» и «Искусство, спорт, развлечения и отдых».
Напомним, в мае Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные о капитальных инвестициях в 2018 году. По уточненным данным статистического ведомства, инвестиции выросли за год на 29,0% до 578,7 млрд грн. Ранее сообщалось о росте лишь на 16,4%.
Таким образом, рост капитальных инвестиций ускорился в сравнении с 2017 годом, когда инвестиции выросли на 24,8%. Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие области, как Искусство, спорт, развлечения и отдых«, где они выросли более чем в два раза (122,1%), «Информация и телекоммуникации» (62,5%), «Оптовая и розничная торговля» (53,9%).
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