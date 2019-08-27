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Европейский эксперт рассказал зачем нужен «плюс» в роттердамской формуле

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Европейский эксперт рассказал зачем нужен «плюс» в роттердамской формуле

В формулу «Роттердам+» включили стоимость доставки, поскольку завезти уголь в Украину дороже, чем в порты Амстердам-Роттердам-Антверпен. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.

«Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна — возможно, на 9 долларов США за тонну в случае угля из США», — сообщил Риккетс.

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Руководитель EURACOAL добавил, что разница в стоимости доставки угля в европейские порты и украинские варьируются от 6,5 долларов США/т до 14,5 долларов США/т, и эти расходы были включены в формулу ценообразования.

«Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируются от 6,5 долларов США/т до 14,5 долларов США/т в соответствии с методологией НКРЭКУ. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину», — заявил Риккетс.

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Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам +». 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», среди которых экс-руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа 2019 суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился взять под стражу Вовка.

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Ряд экспертов полагают, что дело НАБУ необоснованно и не имеет судебной перспективы, а новое правительство вынуждено будет вернуться к формуле «Роттердам+», поскольку покупать по ней уголь на данный момент дешевле всего.

НКРЭКУ, Роттердам плюс, EURACOAL
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