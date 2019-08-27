Государственное бюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. Об этом свидетельствует документ ГБР, оказавшийся в распоряжении РБК-Украина.
ГБР опечатало центр управления системой голосования в Раде
Так, в ГБР просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ каких-либо лиц к центру управления.
«В связи с возникновением обстоятельств, которые усложняют дальнейшее проведение следственного действия и с целью сохранения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства,.. принято решение о временном опечатывании вышеуказанного помещения», — говорится в тексте документа.
«Прошу обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц в помещение центра управления системой „Рада“ в административном здании Верховной рады», — отмечается в нем.
Напомним, ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований проводило следственные действия в Верховной раде. Он подчеркивал, что представители ГБР не дали работникам аппарата Верховной рады протестовать сенсорную кнопку.
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