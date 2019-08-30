Гончарук назвал «одним из самых сложных» решение оставить Авакова в Кабмине

Решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров, сказал в интервью журналистам в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
«Главный довод — в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить», — сказал он.
При этом, отметил премьер, «если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти». «Это, кстати, касается не только Авакова», — добавил он.
По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД. «Одна из реформ, которая не состоялась — реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать», — сказал он.
Премьер-министр отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и «еще раз поговорить».
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Из интервью журналистам в пятницу премьер-министра Алексея Гончарука: "...в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта..."