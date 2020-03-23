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Против Кабмина Гончарука завели дело о возможной халатности в противодействии Covid-19

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Против Кабмина Гончарука завели дело о возможной халатности в противодействии Covid-19

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мер, направленных на противодействие острому респираторному заболеванию Covid-19, вызванному коронавирусом SARS-CoV-2.

«Заместителем генерального прокурора — руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины», — сообщает САП на своей странице в Facebook в понедельник.

Как отмечается в сообщении, 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов направил в адрес премьер-министра Алексея Гончарука письма о насущной необходимости ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания Covid-19. Однако Кабмин проигнорировал предложения секретаря СНБО.

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Согласно сообщению САП, сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований — ИФ) по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины, 23 марта 2020 года. В соответствии со ст.214 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Гончарук занимал должность премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

САП, Алексей Гончарук, коронавирус
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