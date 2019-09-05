Стефанчук хочет полностью поменять регламент Рады

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает своевременным разработать новый законопроект о регламенте работы Верховной Рады.

«Наша задача номер один — ... это разработать абсолютно новый регламент, ... который при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов», — сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться «процессом ради процесса, когда вносится какой-нибудь кодекс и умирает под пятью тысячами правок».

«Такого не должно быть», — отметил Стефанчук.