Первого вице-спикера выберут только на следующей неделе

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
«Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения рассмотрения этого вопроса: оно займет около часа-полутора и после этого мы сможем получить первого вице-спикера», — сказал Стефанчук журналистам в среду.
Как сообщалось, Верховная Рада 8 октября после перерыва, который был необходим Аппарату Верховной Рады для подготовки материалов по кандидатурам Александра Корниенко (фракция «Слуга народа») и Софии Федыны (фракция «Европейская солидарность»), претендующих на пост первого вице-спикера, народные депутаты утвердили регламент рассмотрения данного кадрового вопроса, однако потом решили закрыть заседание.
Согласно календарному плану пленарных заседаний, народные депутаты на следующей неделе (11-15 октября) работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 19 по 22 октября в режиме пленарных заседаний. Очередное пленарное заседание состоится во вторник 19 октября.
Как сообщалось, 7 октября парламент отправил в отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикером парламента 8 октября избрали Руслана Стефанчука, который занимал должность первого заместителя председателя Верховной Рады.
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