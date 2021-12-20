Рада может принять законопроект о дистанционном голосовании депутатов

В 2022 году Верховная рада Украины может принять законопроект о введении дистанционного голосования для парламентариев, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по внедрению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, которые будут внесены после нового года», — цитирует пресс-служба аппарата Верховной Рады слова Стефанчука в эфире программы «Подробности недели» на «Интере».
Стефанчук отметил, что два года назад он уже выдвигал идею о внедрении онлайн-голосования. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.
«Сегодня все парламенты Европы имеют миксованную систему голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента», — подчеркнул спикер.
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