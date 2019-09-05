Войти
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
резонанс
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

статистика
RSS

Украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье, - Госстат

213
Украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье, - Госстат

В среднем украинское домохозяйство тратит около 3600 грн в месяц на продукты питания и безалкогольные напитки и еще 408 грн на здравоохранение. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно данным исследования, в среднем домохозяйство в Украине тратит в месяц 3592 грн на продукты питания и безалкогольные напитки, еще 103,87 грн оно тратит на алкогольные напитки, а на табак 180 грн в месяц. Кроме того, 408 грн Украинские домохозяйства тратят на товары и услуги по охране здоровья, 361 грн — на транспорт.

На одежду и обувь у домохозяйства идет 467 грн в месяц, еще 1719 грн украинские домохозяйства тратят на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг. На отдых и культуру в семье уходит в среднем 140 грн, на образование — 121 грн, а на рестораны и гостиницы — 173 грн.

Напомним, на продовольственные продукты и питание вне дома приходится более 45% всех расходов украинцев.

Госстат, питание, здравоохранение
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016