Украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье, - Госстат

В среднем украинское домохозяйство тратит около 3600 грн в месяц на продукты питания и безалкогольные напитки и еще 408 грн на здравоохранение. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Согласно данным исследования, в среднем домохозяйство в Украине тратит в месяц 3592 грн на продукты питания и безалкогольные напитки, еще 103,87 грн оно тратит на алкогольные напитки, а на табак 180 грн в месяц. Кроме того, 408 грн Украинские домохозяйства тратят на товары и услуги по охране здоровья, 361 грн — на транспорт.
На одежду и обувь у домохозяйства идет 467 грн в месяц, еще 1719 грн украинские домохозяйства тратят на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг. На отдых и культуру в семье уходит в среднем 140 грн, на образование — 121 грн, а на рестораны и гостиницы — 173 грн.
Напомним, на продовольственные продукты и питание вне дома приходится более 45% всех расходов украинцев.
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