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За пол года Украина получила $5,9 млрд международной технической помощи

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За пол года Украина получила $5,9 млрд международной технической помощи

В первом полугодии текущего года международного технической помощи Украине было выделено на $5,9 млрд, которые были адресованы на реализацию 522 проектов, сообщает «Зеркало недели».

Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года (477 проектов общей проектной стоимостью $4,9 млрд).

Как уточняют в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, в это число входит 10 проектов суммарной стоимостью $ 2,4 млрд, финансируемых из Чернобыльского Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

В I полугодии крупнейшими донорами были США — более $2,2 млрд, ЕС — $470 млн, Германия — $345 млн, Канада — $141 млн.

По сферам целевого назначения финансировались проекты МТП в сфере ядерной безопасности — $2,6 млрд (45%), нацбезопасности и обороны — $1,4 млрд (24%), управления и гражданского общества — $447 млн (8%), на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц — $364 млн (6%).

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В Минэкономразвития также отмечают, что еще были подписаны три договора с правительством Китая на поставку медоборудования для семи больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около $30 млн); четыре договора с правительством США на сумму $88 млн; пять соглашений с Еврокомиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро и один договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на $350 000.

помощь, Минэкономразвития
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Пятница, 6 сентября 2019
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