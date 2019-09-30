В Минэкономики назначили главных по аграрному направлению и по вопросам регионального развития

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно сообщению, на должность заместителя министра по аграрным вопросам назначена Инна Метелева, а на должность заместителя министра по вопросам регионального развития назначена Юлия Свириденко.
Также пресс-служба сообщает о начале работы правительства над инструментами по удешевлению кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Согласно сообщению, соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании.
Инна Метелева работала в госорганах Украины — Государственном казначействе и Министерстве финансов, проектах USAID (специализация — экономика, финансы и стратегическое планирование). А также занимала должность заместителя председателя правления корпорации «Сварог Вест Груп» почти 10 лет (2008-2017 гг.).
Юлия Свириденко была и.о. председателя Черниговской областной государственной администрации в 2018 году, до этого — первым заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.
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