Американцы поддерживают ужесточение правил продажи оружия

Большинство американцев выступает за введение запрета на продажу автоматического оружия и за ужесточение проверок перед выдачей разрешения на приобретение оружия, но в то же время скептически оценивает возможность выкупа автоматического оружия у нынешних владельцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, организованного исследовательской службой Университета Монмута.

В общей сложности 83% опрошенных считают необходимой тщательную проверку потенциальных покупателей огнестрельного оружия. Не менее 56% участников опроса выступают за запрет в будущем продаж автоматического оружия, а 38% высказываются против такой меры. Порядка 53% выступают против предложения организовать выкуп в обязательном порядке этого типа оружия у нынешних владельцев, а 43% высказались в поддержку такой инициативы.

«Введение определенных мер контроля за продажей оружия пользуется поддержкой, однако последние по времени трагические события не слишком повлияли на настроения общественности», — отметил, комментируя итоги опроса, руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей. Он имел в виду трагедию в Эль-Пасо (штат Техас), где 3 августа погибли 22 человека, и случившуюся на следующий день трагедию в Дейтоне (штат Огайо), где от пуль убийцы погибли 9 человек и 20 получили ранения.

Опрос, в котором участвовали 800 американцев, проводился в период с 16 по 20 августа. Уровень погрешности оценивается в плюс-минус 3,5%.