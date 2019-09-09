«Укрзализниця» готовит масштабную реформу стаканчиков

«Укрзализныця» рассматривает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики.
Об этом написал в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.
«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» — спросил он Facebook-сообщество, показав макет новой посуды.
В комментариях некоторые выступил против идеи, объясняя свою позицию увеличением количества отходов от бумажных стаканов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.
Кто-то предложил поработать над дизайном стаканчиков, мол «киевский вокзал далеко не самый красивый в Украине».
«Скоро будут изменения. Готовим масштабный проект реконструкции», — бодро ответил на это Кравцов.
На претензии касательно экологии он отметил, что пластика на стаканчиках не будет. Их планируют сделать или бумажными или стеклянными.
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