МХП Косюка лидирует среди крупнейших агрохолдингов Украины по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью

Агроиндустриальный холдинг МХП, который основал и возглавляет известный украинский бизнесмен Юрий Косюк, является крупнейшим в украинской аграрной индустрии экспортером продукции с высокой добавленной стоимостью.
Остальные агрогиганты ориентированы на сырьевой экспорт — сообщает еженедельник «Новое время», составивший совместно с аналитиками инвестиционной компании «Dragon Capital» рейтинг ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины. Для расчета показателей участников ТОП-10 его составители использовал данные из отчетов публичных холдингов и непосредственно от самих компаний.
«Главный и единственный критерий рейтинга — объем поставок на внешние рынки в денежном выражении за 2018 / 2019 маркетинговый год, — пояснили составители экспортного аграрного ТОП-10 свою методику. — В итоговый список попали 10 компаний, приносящих стране больше валютной выручки, чем их конкуренты. Среди фигурантов рейтинга всего три отечественных игрока, все остальные участники — транснациональные гиганты, присутствующие на местном рынке», — отмечают авторы спецпроекта НВ.
Как следует из рейтинга, крупнейшие экспортеры аграрной продукции, действующие в Украине, все еще сохраняют сырьевую ориентацию. Основные статьи экспорта — зерновые, кукуруза и соя, масличные культуры, а также продукт невысокой глубины переработки — подсолнечное масло.
«Наибольшую часть — 42 % — в зарубежных поставках отечественного агробизнеса занимают зерновые. Еще одной существенной статьей продаж на внешние рынки остается подсолнечное масло, доля которого в общей корзине — 21 %», — отмечают составители рейтинга журнала «Новое время» в спецпроекте ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродукции на зарубежные рынки.
Агрохолдинг МХП, занявший пятую строку рейтинга лидеров агроэкспорта в спецпроекте НВ, специализируется на поставках продукции с высокой добавочной стоимостью на рынки 80 стран мира — мяса курицы. По итогам 2018 года объемы внешних поставок одной из крупнейших украинских аграрных групп Юрия Косюка, по данным составителей рейтинга НВ, обеспечили приток в Украину миллиарда долларов.
Агрохолдинг МХП, который создал крупнейшее в стране производство мяса курицы на основе вертикальной интеграции, обеспечивает Украине не только валютные поступления, но и десятки тысяч рабочих мест в 14 регионах присутствия предприятий и подразделений холдинга, а также инвестиции в развитие производственных мощностей, передовые технологии аграрного и пищевого производства.
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